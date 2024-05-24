Кыргызстанцы могут поехать на работу в Великобританию только через Минтруда

На заседании фракции Жогорку Кенеша «Ишеним» директор центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда Бакыт Кудайбердиев сообщил, что трудоустройством граждан в Великобритании замается только ЦТГР и по государственной программе.

«Но в социальных сетях много объявлений, в которых приглашают туда на работу. В них предлагают хорошие условия, и наши граждане попадаются на эти уловки. Бывают случаи, когда граждане перечисляют этим агентствам деньги, а потом попадаются с фальшивыми визами и билетами», — рассказал он.

По словам Бакыта Кудайбердиева, обманщиков трудно привлечь к ответственности, так как эти агентства находятся в других странах — России, Казахстане, Украине, Польше и Словакии.