По итогам двух лет более 77 процентов участников программы «Социальный контракт» получили доход до 5 тысяч сомов еженедельно. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации «Жаны кадам».

По его словам, у более 22 процентов участников еженедельный доход составлял до 10 тысяч сомов.

«Три года назад в пилотном режиме мы с вами запустили проект «Социальный контракт», в котором вначале приняли участие 100 человек из Кадамджайского района Баткенской области и Джумгальского района Нарынской области. Мы наблюдали и с нетерпением ждали, даст ли это желаемый результат. Пилот ориентирован на домохозяйства, живущих за чертой бедности и получающих пособия. Стояла задача подтолкнуть их открыть собственное дело и начать самостоятельно формировать доход семьи», — отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня почти 13 тысяч человек реализуют свои бизнес-идеи, создают рабочие места, вносят реальный вклад в развитие семей и местного сообщества, благодаря социальному контракту.

«Сегодня соцконтракт объединяет более 70 тысяч человек, что способствует обеспечению им достойной жизни. Его участники — яркий пример твердости характера и изобретательности, которые позволили кардинально изменить собственную жизнь», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, социальный контракт — это соглашение между малоимущей или малообеспеченной семьей и территориальным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса, но при этом ограничивается в правах на получение пособия «уй-булого комок» на три года.