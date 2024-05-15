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Власть

Спор по депутатскому мандату Бактыбека Чойбекова. ЦИК обратилась в Верховный суд

ЦИК обжаловала судебные решения по заявлению экс-кандидата в депутаты по Таласскому одномандатному округу Эмилбека Абдыкадырова. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, комиссия обжаловала в Верховном суде решения Административного суда от 28 февраля этого года и определение Бишкекского городского суда от 9 апреля 2024-го по заявлению Эмилбека Абдыкадырова.

Ранее сообщалось, что Административный суд столицы признал итоги парламентских выборов двухлетней давности по Таласскому округу недействительными, удовлетворив заявление кандидата в депутаты Эмилбека Абдыкадырова.

Бишкекский горсуд оставил в силе решение Административного суда.

22 февраля экс-мэр города Эмилбек Абдыкадыров обратился в ЦИК с просьбой рассмотреть и признать результаты выборов по кандидату Бактыбеку Чойбекову недействительными. В своем заявлении он отметил, что установлены факты подкупа голосов в период выборов по претенденту от Таласского округа Бактыбеку Чойбекову.

Напомним, что в 2021 году Эмилбек Абдыкадыров был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по Таласскому округу. Однако наибольшее количество голосов набрал тогда Бактыбек Чойбеков — 34,65 процента. В настоящее время он является депутатом парламента VII созыва.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294047/
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