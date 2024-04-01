Теракт в Москве. ДНК-экспертизы пропавших кыргызстанок скоро будут готовы

Результаты ДНК-экспертиз двух пропавших кыргызстанок после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве будут готовы на этой неделе. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

Он напомнил, что «информация о признании погибшими двух гражданок КР является преждевременной».

«Проводится работа по двум кыргызстанкам — Эдите Жусуповой и Маизе Гулжигит кызы. Продолжаем устанавливать личности. Просим российскую сторону как можно скорее завершить эти процессы. Если на этой неделе будет готова точная информация, у нас появится возможность сообщить об этом общественности», — сказал Алмаз Имангазиев.

Он заметил, что российская сторона просит не торопить их, так как на сегодня более 100 погибших остаются неопознанными.

Отметим, ранее МЧС РФ опубликовало обновленный список опознанных погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Всего в списке 120 человек. Среди них значились и имена двух кыргызстанок — Эдита Жусупова и Маиза Гулжигит кызы.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Сотни людей приехали на концерт музыкальной группы. Четверо в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей. После подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 143 человека, еще 360 пострадали. По уголовному делу арестовали девять подозреваемых, в том числе участвовавших в нападении на концертный зал.