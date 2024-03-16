Выборы по Ошскому округу. Составлен предварительный список избирателей

Составлен предварительный список избирателей по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7. Об этом сообщили в ЦИК.

По их сведениям, предварительные списки составили на основе данных Министерства цифрового развития и разместили на государственном портале избирателей «Тизме». Их также вывесят на 55 избирательных участках до 18 марта.

Число избирателей в предварительном списке — 125 тысяч 186.

Уточнение списков в период выборов проводят ежедневно во взаимодействии с МЦР. Центризбирком призывает избирателей с 18 марта по 17 апреля включительно уточнить себя в списке. Это можно сделать:

позвонив по коротким номерам: 1255 и 119;

на избирательном участке;

на сайте tizme.gov.kg;

отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН — персонального идентификационного номера в паспорте. Избиратель получит номер и адрес избирательного участка (отправка СМС и звонки бесплатные).

В случае обнаружения ошибки или неточности, отсутствия в списке избирателей до 17 апреля можно обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных, приложением к нему копии паспорта гражданина. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Заявление можно также подать в электронном формате через сервис «Кабинет избирателя» на сайте tizme.gov.kg с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти процедуру и актуализировать свои паспортные данные в центрах обслуживания населения (ЦОН).

Напомним, 28 апреля пройдут досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша по Ошскому одномандатному округу. Место стало вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия нардепа.

Досрочные выборы также пройдут в Баткенском и Кара-Суйском одномандатных избирательных округах. Места стали вакантными после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева на основании поданных ими заявлений.