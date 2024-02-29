Отключение света. Депутат предложил подавать в суд на энергетиков

Сегодня на заседании парламента депутат Эмиль Токтошев предложил подавать в суд на энергетиков из-за отключений света в разных частях Кыргызстана.

«В последнее время свет выключают постоянно. Энергетики говорят, что все в порядке. У Минэнерго есть информационная служба? Они работают с народом? Почему не предупреждают о том, что не будет света? Или тогда пусть граждане подают в суд. Наверное, только после того, как на них в суд подадут, проблема решится», — возмутился он.

Ранее жители регионов страны жаловались на постоянные отключения света. Они сообщали, что электроэнергию выключают каждый день.

«При этом в РЭС говорят, что им дают распоряжение от начальства для отключения, но почему-то ежедневно и без предупреждения на 2-2,5 часа. О том, что будет отключение, официально нигде не сообщают», — рассказали читатели.

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» объяснили, что из-за увеличения потребления электроэнергии идет большая нагрузка на электросети. По их данным, срабатывает противоаварийное устройство релейной защиты и автоматики для предотвращения нештатных и аварийных ситуаций. Свет у абонентов отключается.