15:34
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Власть

Садыр Жапаров принял председателя парламента Монголии Гомбожавына Занданшатара

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров принял председателя парламента Монголии Гомбожавына Занданшатара

Президент Садыр Жапаров принял председателя парламента Монголии Гомбожавына Занданшатара. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

По ее данным, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов кыргызско-монгольского сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

Садыр Жапаров отметил, что в течение последнего года наблюдается положительная динамика сотрудничества между Кыргызстаном и Монголией, в частности расширен политический диалог и активно продвигаются экономические связи. В рамках соглашений в сфере образования активно реализуется обмен студентами для изучения кыргызского и монгольского языков.

Глава государства подчеркнул важность развития торгово-экономических отношений между странами, а также большие возможности сотрудничества в области горнодобывающей отрасли.

Президент выразил признательность монгольской стороне за поддержку присоединения Кыргызстана к соглашению о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог, а также за поддержку кандидатуры Кыргызстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества по различным направлениям, в особенности в сфере межпарламентского сотрудничества. Гомбожавын Занданшатар отметил, что в Монголии приветствуют активные усилия Кыргызстана по борьбе с преступностью и коррупцией. По его словам, это создает благоприятную инвестиционную среду, в связи с чем монгольские инвесторы выражают заинтересованность в ведении бизнеса в Кыргызстане.

Он также передал президенту Садыру Жапарову послание главы Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха.

В ходе встречи стороны подчеркнули глубокие исторические и культурные связи между Кыргызстаном и Монголией, богатство общего наследия кочевой культуры и традиций.

Президент Садыр Жапаров отметил, что подписанные в ходе визита двусторонние документы свидетельствуют о дальнейшем укреплении дружественных отношений между странами. Он передал свои приветствия и наилучшие пожелания президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху и отметил, что ожидают его с официальным визитом в Кыргызскую Республику в удобное для него время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287818/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан ратифицировал соглашение ЕАЭС о складских свидетельствах
Садыр Жапаров обсудил с жителями Иссык-Куля разработку уранового месторождения
Президент одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана
Внесены изменения в Указ президента о формировании резерва кадров
Садыр Жапаров в Татарстане проведет двустороннюю встречу с Владимиром Путиным
Президент принял секретарей совбезов регионального диалога по афганской проблеме
Законы об инвестициях поменяют. Создана рабочая группа
Законодательство о выборах депутатов местных кенешей будут менять
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал
Президент направил обращение в честь 35-летия вывода войск из Афганистана
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля
Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от&nbsp;ГИК Депутату объяснили, почему подорожала недвижимость от ГИК
Малышей из&nbsp;малоимущих семей бьют в&nbsp;детсадах&nbsp;&mdash; депутат Малышей из малоимущих семей бьют в детсадах — депутат
В&nbsp;дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур В дорогом отеле чиновники обсудили, как научить малообеспеченных разводить кур
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
15:19
Садыр Жапаров принял председателя парламента Монголии Гомбожавына Занданшатара Садыр Жапаров принял председателя парламента Монголии Г...
15:11
Депутат требует наказать экс-советника Алмазбека Атамбаева Икрамжана Илмиянова
15:00
Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
14:56
Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет
14:48
В Караколе нашли очередную майнинг-ферму. Выясняют причиненный ущерб