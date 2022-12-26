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Власть

Прибыль аэропорта «Манас» в этом году составила 4,5 миллиарда сомов

Сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и социальной политике депутаты приняли к сведению информацию о привлечении потенциальных инвесторов к модернизации и расширению международного аэропорта «Манас».

В ходе заседания стало известно, что за 11 месяцев 2022 года аэропорт заработал 4,5 миллиарда сомов. В 2021-м эта цифра составляла 4 миллиона.

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям при президенте Нурадил Баясов рассказал, что в июне была проведена конференция, где иностранные инвесторы выразили готовность вложить деньги в воздушную гавань. «В конференции приняли участие международные инвесторы из Франции, Малайзии, Южной Кореи, Турции, России, Германии, Индии. Они заявили о заинтересованности вложения инвестиций в аэропорт «Манас», — сказал он.

Представитель Международной финансовой корпорации (IFC) Эркин Асрандиев сообщил, что технико-экономическое обоснование разработано вместе с Агентством гражданской авиации, Минэкономики и аэропортом «Манас». «По ТЭО предлагается отдать правление аэропортом на 28 лет инвесторам. Показатели вырастут в 4,5-5 раз. В аэропорт инвестор должен вложить более $400 миллионов. $15, аэропортовый сбор с каждого пассажира, вылетающего за границу, останется у кыргызской стороны», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254437/
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