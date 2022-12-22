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Власть

Депутат считает, что государство должно больше выделять денег на гемодиализ

Сегодня на заседании парламента депутаты в третьем чтении рассматривают республиканский бюджет за 2022-2023 годы.

Депутат Омурбек Бакиров призвал кабмин обратить внимание на больных людей, которым требуется гемодиализ.

«Актеру Азизу Мурадиллаеву президент помог. К сожалению, он не дожил до операции. Таких, как он, много в селах. Люди, у которых нет возможности оплатить проведение операции за рубежом, умирают. Это и дети, и старики», — сказал Омурбек Бакиров.

Депутат спросил, есть ли возможность выделить в этом году на льготный гемодиализ 1 миллиард сомов.

Министр финансов Алмаз Бакетаев ответил, что в следующем году 890 миллионов сомов выделяют системе кардиологии.

«В части гемодиализа Минздрав изучает вопрос трансплантации органов в Кыргызстане. На это требуется много денег, но поэтапно можно решить вопрос», — сказал Алмаз Бакетаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254153/
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