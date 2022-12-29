Сексизм, награды, про ненаказанных чиновников и креатив кабмина. Часть II

Топ нелепых, а порой и скандальных инициатив народных избранников и чиновников пополнялся в течение года практически еженедельно.

На требования юристов отозвать спорные документы, доработать их с учетом всех замечаний авторы отвечали гробовым молчанием.

24.kg продолжает рассказывать об инициативах депутатов и чиновников.

Не пускать, и точка

В список ньюсмейкеров года вошел и депутат Шайлообек Атазов. Его скандальное выступление спровоцировало митинг феминисток в Бишкеке.

Нардеп предложил 18-20-летним девушкам выезжать за границу только в сопровождении родителей или после замужества, связав это с проблемами в области миграции.

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«Проблемы с миграцией очень остро стоят. Можно сделать так, чтобы 18-20-летние девушки выезжали за границу с родителями. Есть еще предложение: чтобы девушки выезжали после замужества. Пусть ведомства, отвечающие за миграцию, предоставят информацию на комитете», — сказал Шайлообек Атазов.

Какого рода информацию хочет получить, депутат не уточнил.

Отметим, что подобное предложение в парламенте озвучивается не первый раз. В 2013 году идею о том, чтобы девушкам до 23 лет ограничили выезд за границу подала депутат Ыргал Кадыралиева.

По ее словам, им нужно запретить покидать пределы КР в поисках заработка без согласия родителей. Аналогичное предложение было и у экс-депутата Турсунбая Бакир уулу.

Но вернемся к Шайлообеку Атазову. Он фонтанировал идеями и, например, предложил работающим гражданам отчислять с зарплаты по 200 сомов на приобретение военной техники для армии страны.

«В Налоговый кодекс надо внести изменения. В частности, я предлагаю всем гражданам с 18 лет скидываться с зарплаты на покупку военной техники по 200 сомов. Например, если 1 миллион человек работают и они будут отчислять по 200 сомов ежемесячно, в бюджет будет поступать 200 миллионов сомов», — сказал Шайлообек Атазов.

Это нужно сделать на пять лет. Деньги пойдут не на еду и обмундирование, а на вооружение. Я думаю, каждый патриот страны согласен с этим. Шайлообек Атазов

В ответ коллеги Атазова посоветовали ему лучше изучить систему налогообложения, чтобы впредь не выдвигать инициатив, которые давно закреплены в соответствующих документах и применяются на практике.

Ради красного словца

Эксперты подвергли критике поправки ряда народных избранников в Жилищный кодекс.

Сами авторы отмечают, что действующая редакция содержит некорректные нормы. В частности пункт, дающий возможность собственникам помещений выйти из членства ТСЖ. Но уточнения, позволяющего многоквартирному дому выходить из товарищества, нет. Предлагается это право закрепить законодательно. Инициаторы также выступают за то, чтобы убрать из Жилищного кодекса обязательство для ТСЖ иметь устав.

Для независимой и квалифицированной проверки финансовой отчетности ТСЖ нардепы предлагают приглашать аудиторские организации.

Согласно Жилищному кодексу, при управлении общим имуществом многоквартирного дома решения по его содержанию и использованию принимаются большинством голосов от общего числа собственников.

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Поправками предлагается установить, что решения могут приниматься только единогласно всеми членами ТСЖ.

Депутаты также считают, что нужно позволить ТСЖ приглашать управляющего на определенный срок для налаживания работы товарищества и передачи опыта правлению.

Между тем глава правозащитной организации «Наше право» Калича Умуралиева назвала эти инициативы ненужными. Возмущение правозащитника вызвало предложение привлекать независимых аудиторов.

«Каждое ТСЖ, как некоммерческая организация, и так проводит ревизию. К тому же в действующем Жилищном кодексе нет пункта, запрещающего привлекать аудиторов, если есть сомнения в честном распределении расходов председателем и членами правления товарищества. Любой может нанять аудиторов. Но это не жилищные правоотношения, а финансовые, и регулируются Гражданским кодексом, а не жилищным», — сказала она.

Стоят аудиторы недешево. Прежде чем вносить подобные предложения, депутатам следовало бы хорошо изучить существующее законодательство, как работает ТСЖ, по каким нормативно-правовым актам. Калича Умуралиева

Она против внесения изменений в Жилищный кодекс. Документ достаточно прогрессивен, никаких противоречий или коллизий в нем нет.

В парламенте пообещали учесть замечания. Но от самой идеи подправить кодекс не отказались.

Чиновники не уступают в креативе

Недовольство юристов и экспертов своими неоднозначными предложениями вызывают не только депутаты.

В этом году кабмин инициировал поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, по которым предлагалось не подвергать уголовному преследованию руководителей органов исполнительной власти и их заместителей за допущенные ошибки при принятии ими решений.

Согласно справке-обоснованию к законопроекту, «поправки позволят провести позитивные реформы в вверенных отраслях, а также будут способствовать эффективному выполнению поставленных задач».

Юристы правовой клиники «Адилет» потребовали отозвать этот документ, подчеркнув, что он входит в противоречие с Конституцией. Нивелируются принципы, заложенные в ее статьях 4 и 24.

«Перед законом все равны. Это и есть важнейший принцип демократии. Он предполагает равное отношение уполномоченных органов к нарушителям одних и тех же норм. Правосудие не должно принимать во внимание происхождение, должностное положение, власть и прочие обстоятельства стоящих перед ним лиц», — напомнили эксперты.

Юрисдикция судов должна распространяться на всех граждан.

Но в кабмине решили, что руководители органов исполнительной власти и их заместители должны обладать иммунитетом. А то, что эта привилегия нарушает принцип равенства, а потерпевшим от преступлений и злоупотреблений властью негде будет искать защиты, не посчитали нужным учесть.

Проектом закона также предлагается внести поправки в статью 53 Уголовного кодекса, согласно которым не являются преступлением, в том числе, выполнение руководителями органов исполнительной власти и их заместителями своих служебных обязанностей. То есть чиновники уверены, что нельзя квалифицировать как преступление просчеты руководителей органов исполнительной власти и их замов, допущенные при выполнении служебных обязанностей.

«Но служебные обязанности руководителя органа исполнительной власти и его заместителей априори не могут быть преступлением, поскольку под термином «служебные обязанности» следует понимать трудовые функции назначенного должностного лица, которые он обязан исполнять согласно установленным нормативным правовым или ведомственным актам», — парировали юристы.

Экспертов услышали в депутатском корпусе. Профильный комитет отложил пока обсуждение скандального законопроекта.

Членам кабинета министров, в частности Эдилю Байсалову, такая разборчивость народных избранников не понравилась.

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Чиновник считает, что ошибочное решение — это еще не преступление.

«Если ты ошибся, это не уголовное наказание. А если украл, проявил халатность или злоупотребил должностным положением, это уголовные статьи. Но если ты принял ошибочные решения, то за это не могут лейтенанты и майоры милиции по башке давать нашим министрам и большим, средним, малым начальникам», — сказал Эдиль Байсалов.

Если мы дальше будем продолжать проверять, не будет у нас ни международного сотрудничества, ни больниц, ни школ, ни дорог. Потому что у нас, к сожалению, люди боятся принимать ответственность. Эдиль Байсалов

Он призвал прекратить необоснованные проверки госслужащих. Поскольку именно из-за них «отмечается низкая эффективность работы и важные решения принимаются с опозданием».

Но это еще не все. Министерство юстиции предлагает поправки в Закон «О государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики».

Авторы считают, что следует определить правовой статус государственных премий, основные подходы и критерии отбора кандидатов на их получение.

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Юристы «Адилета» также выступили с критикой. Проект, по их мнению, требует тщательной доработки. В основном из-за внутренних противоречий и явных расхождений с действующим законодательством.

В предложенном варианте не соблюдены требования Закона «О нормативных правовых актах КР», а именно — не проведены специализированные виды экспертиз, справка-обоснование не раскрывает суть предлагаемых изменений.

У юристов много вопросов вызывает норма о лишении государственной награды или почетного звания.

Предлагаемый проектом случай «на основании представления суда» в дальнейшем, как считают эксперты, затруднит действия правоприменителей, поскольку не ясно, что подразумевается под представлением суда и какова дальнейшая процедура.

Непонятен пункт, где говорится, что наград могут лишить тех, кто совершил проступок, порочащий честь и достоинство, по представлению комиссии по государственным наградам при президенте. Юристы напомнили: Кодекс о проступках был упразднен осенью 2021 года. В соответствии с каким документом нарушителя собираются наказывать?

Юристы против, чтобы полномочия по оценке проступка относили к компетенции комиссии по государственным наградам.

«Остается неясным, как определить, является ли какое-либо действие проступком или нет, насколько оно порочит честь и достоинство. В Законе «О государственных наградах и почетных званиях» не ясны и не указаны правовой статус и компетенция комиссии по государственным наградам и порядок ее формирования», — заключили в «Адилете».

Эксперты просят отозвать спорный документ и внести в него поправки с учетом всех замечаний. В Минюсте хранят молчание.

Читайте Конституцию, и не только

В каждом созыве парламента, как и в каждом составе кабмина, есть свои генераторы странных инициатив. Нынешние не исключение. Но одно дело, если предложения парламентариев или чиновников вызывают смех, другое — когда они противоречат Конституции, но встречают при этом поддержку президентской администрации.

Юристы настоятельно рекомендуют политикам относиться к законотворчеству ответственно и хотя бы иногда заглядывать не только в Конституцию, но и помнить — Кыргызстан участник множества международных договоров, пактов и конвенций. Нарушение обязательств, взятое на себя страной, наносит урон репутации на мировой арене и толкает в клуб несостоявшихся государств.