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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по границе экстренно вносится в ЖК

«Очень экстренно вносится на согласование соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по границе», — написал в своем Telegram-канале депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, отметив, что это происходит сразу после интервью президента.

По словам нардепа, никаких материалов пока нет.

«Как бы не получилось так, что заседание открытое, а голосование закрытое. Как это было с законопроектом по легализации казино. Результаты голосования в нарушение регламента ЖК до сих пор никому не дают», — отметил он.

Дастан Бекешев также добавил, что глава государства не может давать поручения парламенту или комитету. По его мнению, «скорее всего, он (Садыр Жапаров) выразил просьбу о проведении открытого заседания комитета».

Ранее президент заявил, что дал поручение провести заседание профильного парламентского комитета, где будет рассматриваться ратификация этого соглашения, в открытом режиме.

Ранее сообщалось, что 10 октября в Бишкеке и регионах пройдут митинги в поддержку водохранилища Кемпир-Абад и с требованием отменить последние протоколы, подписанные с Таджикистаном.

Жители Узгена и некоторые депутаты выступают против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном.   

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/247538/
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