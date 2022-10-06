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Власть

Глава Верховного суда напомнил свободным СМИ об ответственности за ложные статьи

Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков напомнил, что независимые СМИ и блогеры, распространяющие клеветнические материалы, будут привлечены к ответственности. Об этом он сообщил на круглом столе «Взаимодействие судов со СМИ и освещение судебного процесса».

По словам Замирбека Базарбекова, некоторым представителям средств массовой информации не получается критиковать правильно.

«Хочу отметить, что для Верховного суда большое значение имеют материалы, которые направлены на создание демократического общества, содержащие конструктивную критику. Все мы знаем, что независимые журналисты, блогеры, которые, не зная деталей судебного разбирательства, критикуют судей необоснованно и очерняют их решения. Таких мы будем привлекать к ответственности за распространение клеветнической информации. Об этом не стоит забывать», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247256/
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