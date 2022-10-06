В течение последних 30 лет Кыргызстан получил почти $3 миллиарда на поддержку бюджета. Об этом сообщил сегодня председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на международной конференции по государственно-частному партнерству.

По его словам, Кыргызстан работает со всеми международными финансовыми институтами с момента обретения независимости. За эти годы республика получила значительные средства на развитие.

«Мы более $2,5 миллиарда выдали гарантий на энергосектор, около $3 миллиардов дали на строительство дорог и около $3 миллиардов — на поддержку бюджета. В дальнейшем хотели бы, чтобы средства бюджетной поддержки направили на развитие, в том числе на инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства», — отметил Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул важность вопроса повышения эффективности, прозрачности и рационального использования финансовой помощи, предоставляемой Кыргызстану для достижения поставленных целей.

«Хочу еще раз обратить внимание, что 74 процента оказываемой помощи энергосектору не зафиксированы на казначейском счете у нас в Кыргызстане, не отражены в Национальном банке, но теперь мы эти кредиты возвращаем. Тоже касается и дорожной отрасли. Более 84 процентов кредитных денег не пересекли нашу границу. Международные финансовые институты по своим правилам проводили тендеры, отбирали подрядные организации. Но теперь мы эти кредиты тоже возвращаем», — заключил глава кабмина.