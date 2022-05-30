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Власть

Мы не дураки. Садыр Жапаров вновь о Ширшове, его водителе и кыргызских «евреях»

ГКНБ, Генпрокуратура, МВД не позволят министру цифрового развития Таланту Иманову и подозреваемому в коррупции Алексею Ширшову создать схемы. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил в интервью, комментируя передачу нескольких учреждений Минцифры.

Глава государства отметил, что исследовал причину, почему экс-президент Сооронбай Жээнбеков три года подряд говорил «цифровизация», но не смог реализовать.

«Оказалось, что никто не подчиняется друг другу и каждый находится порознь, каждый хотел стать главным. Мало того, если бы цифровизация реализовалась, то главы учреждений лишились бы кормушки, из которой они по сей день едят. Поэтому до сих пор не только министры, но и рядовые сотрудники препятствуют этой работе. Некоторые представители этих учреждений были у меня на приеме и плакали, приводя отговорки о том, что нельзя их соединять в одно министерство. Мы поняли, что за этим стоят личные интересы. Эти же люди могут идти к депутатам и ввести их в заблуждение. Парламентарии верят этому и начинают кричать с трибуны. А в некоторых случаях они хотят сделать своего человека министром или руководителем того же «Дастана». Такова природа парламента», — сказал он.

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Садыр Жапаров сообщил, что два месяца назад собрал специалистов и обсудил, как можно за год внедрить цифровизацию.

«В итоге пришли к такому решению: передать ТНК «Дастан», «Кыргызтелеком», «Альфа Телеком», Евразийский сберегательный банк Министерству цифрового развития и через него осуществлять цифровизацию. Самая основная причина также связана с ускорением реализации проекта, а также с сокращением расходов при внедрении цифровизации на всех национальных экономических платформах», — заметил он.

Президент подчеркнул, что поставил перед министром Талантом Имановым задачу выполнить эту работу за год. «Прошло два месяца. Мы должны не мешать, а поддерживать. Если в указанный срок не выполнит задачу, будет привлечен к ответственности. ГКНБ, Генпрокуратура, МВД не позволят министру и Алексею Ширшову создать схемы. Мы не дураки, чтобы сидеть и смотреть, как обворовывают. Мы тоже кыргызские «евреи». Мышам не позволим отруби воровать», — отметил он.

Садыр Жапаров признался, что, если бы он захотел продать госучреждения, без шума продал бы. «Но, включая министерство, все в руках государства. Сейчас нет возможности для «распила». Будут «распиливать» или воровать, то будут возвращать в стократном размере. Поэтому, кто бы ни кричал, не забывайте делать анализ», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Министерству цифрового развития переданы полномочия выступать от имени кабинета министров акционером нескольких госкомпаний, в том числе завода «Дастан».

Напомним, Минцифры сейчас возглавляет бывший водитель Алексея Ширшова Талант Иманов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/235250/
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