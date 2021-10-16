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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. За черный пиар о кандидатах СМИ привлекут к ответственности

ЦИК напоминает, что кандидатам и партиям запрещено размещать материалы в зарубежных СМИ, аккредитованных в Кыргызстане. 

В период проведения выборов запрещается ретрансляция теле- и радиопрограмм, распространяющих информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов и политических партий. В таких случаях ответственность за распространение подобных сведений несут СМИ.

По данным ведомства, в период избирательной кампании политические партии и кандидаты-одномандатники вправе вести предвыборную агитацию, требующую финансирования, только по согласованию с претендентами на мандаты и партиями, выдвинувшими списки кандидатов, и через их избирательные фонды.

Поступления в избирательные фонды принимаются в национальной валюте.

Предвыборной агитацией признаются призывы голосовать за тех или иных кандидатов, списки либо против них, выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов, политических партий и описание возможных последствий избрания или неизбрания того или иного политика. Кроме того, под понятие «агитация» попадает распространение информации о работе кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных обязанностей.

Агитация при проведении выборов может осуществляться через СМИ. Разрешены митинги. А вот концерты и театрализованные представления, спортивные соревнования запрещаются.

Запрещено заниматься предвыборной агитацией государственным и муниципальным служащим, членам избирательных комиссий, наблюдателям, международным наблюдателям, религиозным деятелям, учредителям и членам организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, лицам, не достигшим 18 лет, иностранным гражданам и организациям, лицам без гражданства, работникам МСУ.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210579/
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