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Власть

Чиновники разработали Концепцию аграрного развития Кыргызстана

Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов разработало Концепцию аграрного развития Кыргызстана на 2021-2025 годы.

Чиновники также предлагают кабинету министров утвердить матрицу индикаторов мониторинга оценки и реализации этого документа.

Отмечается, что Концепция аграрного развития КР разработана в соответствии с указом президента от 9 февраля 2021-го и направлена на решение ключевых вопросов развития агропромышленного комплекса на ближайшие пять лет.

По данным ведомства, документ является основой для формирования секторальных программ в агропромышленном комплексе страны.

Основной целью политики агропромышленной интеграции в Минсельхозе называют содействие формированию значимого сегмента средне- и крупномасштабных сельхозпроизводителей, который сможет повысить эффективность сельского хозяйства.

В каждой области предлагают принимать план развития кластеров агропромышленного комплекса как часть программы социально-экономического развития региона и определять меры и действия по созданию кластеров, ресурсы и ответственность. В регионах совместно с местными органами самоуправления консолидировать финансовые ресурсы местных фондов развития для поддержки предприятий агропромышленного комплекса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207613/
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