Обвинение в захвате власти. Алмаза Сарыбаева вызвали на допрос в МВД

Бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева вызвали на допрос в следственную службу МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что допрос касается дела о захвате власти.

Известно, что Алмаз Сарыбаев уже находится в следственной службе МВД, однако уведомление о подозрении ему еще не вручили.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев. В социальной сети опубликована аудиозапись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО «АКБ «Толубай» Алмаза Сарыбаева. В подписи к аудиозаписи указывается, что Курсан Асанов, Жанар Акаев и другие политики ведут переговоры о вооруженном захвате власти.