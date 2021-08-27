19:28
USD 84.70
EUR 99.60
RUB 1.14
Власть

Новую подстанцию «Раззаков» запустили в Баткенской области

Садыр Жапаров сегодня в Лейлекском районе Баткенской области запустил новую подстанцию «Раззаков» и принял участие в мероприятии по случаю завершения строительства новой воздушной линии электропередачи «Раззаков — Арка» и реконструкции подстанции «Арка». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что работа этих объектов позволит региону стать полностью энергонезависимым от соседних стран.

Строительство новой воздушной линии электропередачи 110 киловольт «Раззаков — Арка» протяженностью 51 километр, новой подстанции 110/35/10 киловольт «Раззаков» и реконструкции существующей подстанции 110/35/6 киловольт «Арка» завершено в рамках проекта «Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской области».

Глава государства отметил большую важность энергетического сектора для Кыргызстана. Поэтому одна из стратегических целей — обеспечение энергетической независимости и безопасности, а также бесперебойное снабжение электроэнергией населения страны и экономики. По его словам, энергетика — отрасль, имеющая стратегическое значение для экономического развития любой страны.

«Баткенская область получит полную энергетическую независимость. Обретение энергетической независимости улучшит социально-экономическую ситуацию в данном регионе и будет способствовать повышению уровня жизни его населения. Известно, что в Баткенскую область электроэнергия поступает через энергосистемы соседних стран. Это, к сожалению, вызывало неудобства для людей. Теперь все это позади. Обеспечение энергетической независимости региона также способствовало укреплению независимости Кыргызской Республики», — сказал Садыр Жапаров и поблагодарил партнера по развитию Исламский банк развития за поддержку проекта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205467/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Садыру Жапарову показали восстановленные после конфликта объекты в селе Максат
Президент призвал баткенцев не волноваться, потому что армия их защитит
Конфликт на границе. Для 886 детей из пострадавших сел устроили каникулы
Конфликт на границе. Единовременную помощь получили 122 пострадавшие семьи
В селе Максат Баткенской области 60 семей переехали в новые дома
ГКНБ задержан член международной террористической организации
Чиновники Баткенской области нанесли государству ущерб в три миллиона сомов
Ущерб от конфликта на кыргызско-таджикской границе составил 1,3 миллиарда сомов
Митинг против разработки рудника. Дорогу Бишкек — Ош — Исфана открыли
Конфликт на границе. На помощь пострадавшим выделено 51,5 миллиона сомов
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Камчыбек Ташиев живет в&nbsp;госрезиденции. В&nbsp;аппарате президента это скрывают Камчыбек Ташиев живет в госрезиденции. В аппарате президента это скрывают
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
27 августа, пятница
19:23
Выборы-2021. В ЦИК напомнили, кто сможет голосовать за кандидатов в депутаты Выборы-2021. В ЦИК напомнили, кто сможет голосовать за ...
19:17
Новую подстанцию «Раззаков» запустили в Баткенской области
19:05
Пресс-секретарь Садыра Жапарова просит воздержаться от деструктивных заявлений
19:00
Афиша Бишкека на выходные: этнофестиваль, выставки и мастер-классы
18:46
От первых упоминаний о кыргызах до наших дней. В Бишкеке открылась выставка