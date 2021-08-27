Новую подстанцию «Раззаков» запустили в Баткенской области

Садыр Жапаров сегодня в Лейлекском районе Баткенской области запустил новую подстанцию «Раззаков» и принял участие в мероприятии по случаю завершения строительства новой воздушной линии электропередачи «Раззаков — Арка» и реконструкции подстанции «Арка». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что работа этих объектов позволит региону стать полностью энергонезависимым от соседних стран.

Строительство новой воздушной линии электропередачи 110 киловольт «Раззаков — Арка» протяженностью 51 километр, новой подстанции 110/35/10 киловольт «Раззаков» и реконструкции существующей подстанции 110/35/6 киловольт «Арка» завершено в рамках проекта «Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской области».

Глава государства отметил большую важность энергетического сектора для Кыргызстана. Поэтому одна из стратегических целей — обеспечение энергетической независимости и безопасности, а также бесперебойное снабжение электроэнергией населения страны и экономики. По его словам, энергетика — отрасль, имеющая стратегическое значение для экономического развития любой страны.

«Баткенская область получит полную энергетическую независимость. Обретение энергетической независимости улучшит социально-экономическую ситуацию в данном регионе и будет способствовать повышению уровня жизни его населения. Известно, что в Баткенскую область электроэнергия поступает через энергосистемы соседних стран. Это, к сожалению, вызывало неудобства для людей. Теперь все это позади. Обеспечение энергетической независимости региона также способствовало укреплению независимости Кыргызской Республики», — сказал Садыр Жапаров и поблагодарил партнера по развитию Исламский банк развития за поддержку проекта.