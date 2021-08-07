Садыр Жапаров похвалил олимпийцев, обещал награды и ни слова о поддержке спорта

Сегодня в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо кыргызстанцы чествовали призеров Олимпийских игр в Токио. Поздравить спортсменов пришел президент страны Садыр Жапаров.

«Олимпийские медали, наилучшие спортивные результаты и достижения наших спортсменов стали достойным подарком к 30-летию независимости нашей страны. Вы оправдали ожидания всех кыргызских болельщиков и принесли радость нашему народу», — сказал он, выступая перед собравшимися.

Он особо отметил Акжола Махмудова, сказав, что спортсмен показал образцовые бойцовские качества и поразил многих своим мастерством.

«Сотни тысяч наших соотечественников, болевшие за вас как за своих сыновей и дочерей, смотрели соревнования в прямом эфире. Победа в спорте — это результат тяжкого труда и пример патриотизма, потому как ваша победа всколыхнет и вдохновит сердца тысяч молодых людей. Надеюсь, что из числа тех, кто захочет последовать по вашему пути в будущем выйдут много чемпионов», — сказал глава государства.

Он также выразил благодарность за трудолюбие, терпение и доброту тренерскому составу национальной сборной страны, благодаря усилиям которых спортсмены добиваются успехов.

«Также хочу поблагодарить родителей наших спортсменов. Сложно оценить роль родителей в развитии спортсменов, вы очень сильно влияете на успехи и результаты своих детей в спорте.

Уважаемые спортсмены и тренеры! Вы прославили Кыргызстан на Олимпийских играх. Вы заслуживаете не только олимпийских медалей, но и высших наград Кыргызской Республики», — добавил Садыр Жапаров.

Однако президент ничего не сказал о том, намерены ли власти поддерживать отечественный спорт, увеличить финансирование на его развитие и создать достойные условия для спортсменов.

По данным пресс-службы главы государства, в ближайшее время после сбора национальной команды в полном составе состоится официальное награждение олимпийцев и тренеров.