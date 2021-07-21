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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Женщин из списка «Биздин Кыргызстан» никто не исключал. Комментарий партии

Лидер списка политической партии «Биздин Кыргызстан» по Ошу Медер Абдыманапов прокомментировал 24.kg ситуацию с распределением мандатов кандидатам, прошедшим по списку в местный горкенеш.

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По его словам, никакого скандала нет, все вопросы решены и согласованы со всеми претендентами. «Женщин из списка не исключали, согласно 30-процентному квотированию каждая третья в списке — женщина. Партия действительно использует мягкий рейтинг, и это было также согласовано во время съезда и утверждено открытым голосованием всех кандидатов «Биздин Кыргызстан», — сообщил он.

На сегодня по списку согласно рейтингу поменялись всего две женщины — Жамал Ормонова и Айжан Эрмекбаева. Их места также займут наши однопартийцы из ранее утвержденного Ошской ТИК перечня кандидатов.

Медер Абдыманапов

«Все правовые процедуры были соблюдены, кандидаты по собственному желанию написали заявление о передаче мест», — добавил Медер Абдыманапов.

Напомним, 11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы депутатов местных кенешей. По предварительным данным, в Бишкеке в городской кенеш прошли шесть партий, Оше — четыре, Токмаке — пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201665/
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