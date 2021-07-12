В Кыргызстане запускают программу «Школьная лига». Об этом на пресс-конференции сообщил директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Шабданбаев.

По его словам, программа нацелена на развитие массового спорта в общеобразовательных учреждениях.

«Сегодня мы видим удручающую картину: большая часть подростков не заинтересована в физическом развитии. Они ведут сидячий образ жизни за гаджетами, употребляют фастфуд. Здоровье нашей нации приближается к катастрофической отметке. В целях реализации указа главы государства «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» госагентство разработало программу «Школьная лига». Она предполагает развитие командных видов спорта: футбол, волейбол и баскетбол. Эти виды спорта не требуют спецподготовки, больших вложений и инвентаря», — сказал Канат Шабданбаев.

Он отметил, что командные спортивные игры развивают коммуникацию, ответственность и дисциплину.

«Школьная лига будет интересна крупным частным компаниям, даст возможность выявить талантливых ребят, способствует развитию института болельщиков, спонсорства и партнерства, формированию духовно-патриотических чувств, устраняя такие негативные влияния, как бандитизм, регионализм и преступность», — заключил директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Шабданбаев.