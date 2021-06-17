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Власть

В парламенте требуют остановить сброс воды с водохранилищ

Надо остановить сброс воды с водохранилищ Кыргызстана. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию парламента заявил депутат Кенжебек Бокоев.

Он отметил, что, несмотря на маловодный период, Кыргызская Республика продолжает давать воду соседним странам.

«У нас не хватает воды. Маловодный период. Нам самим надо накопить воду в водохранилищах, чтобы обеспечить республику зимой электричеством. Закройте водохранилища! У нас нет никаких соглашений с соседями. Договоры были составлены в советское время. Суверенный Кыргызстан не подписывал никаких соглашений по воде. Мы не обязаны им ее давать. Мы же видели соседа, который передает оружие другому соседу», — сказал нардеп.

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов отметил, что впредь Кыргызстан будет покупать электроэнергию только за наличные. «Импортируя электроэнергию, мы сохранили 600 миллионов кубометров воды в Токтогулке. Но да, я согласен, что надо покупать за наличные деньги. Я вначале был против обмена. Но экс-министр Турдубаев уговорил. Вы знаете, что у соседей тоже острая нехватка воды», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198004/
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