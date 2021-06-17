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Власть

Согласен с критикой. Улукбек Марипов заявляет, что готов уйти в отставку

«Если проблема во мне, я готов уйти в отставку», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию.

Он добавил, что всегда говорил о готовности уйти в отставку. «Я работаю днем и ночью не в свое удовольствие. Я не ухожу от ответственности. Согласен c вашей критикой. Мы все виноваты. Вы требуете денег на капитальные вложения, но не хватает средств. Не хватает воды. Мы работаем круглые сутки. От того, что каждые полгода меняем премьер-министра и начинаем друг друга обвинять, ситуация не меняется, не решается», — сказал Улукбек Марипов.

Ранее ряд депутатов предложил выразить вотум недоверия главе кабмина. Они также возмутились, что чиновник не пришел на заседание ЖК. В повестке дня стоял первым вопрос об антикризисной программе кабмина и сложившейся ситуации с поливной водой в регионах республики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198001/
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