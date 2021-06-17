Ситуация плачевная. В кабмине признали, что объем урожая значительно снизится

В этом году объем урожая снизится на 20 процентов. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию сообщил министр сельского хозяйства Жаныбек Керималиев.

Депутат Нурлан Сырдыбаев не согласился с министром. По его словам, урожая в этом году будет меньше на 50 процентов по сравнению с 2020-м.

«Зерновые культуры в Чуйской области очень низкие, невозможно их собрать комбайном. Фермеры говорят, что вместо 20 центнеров соберут только 10. Поэтому урожая будет на 50 процентов меньше», — сказал депутат.

Председатель кабмина Улукбек Марипов признал, что ситуация плачевная.

«Я сам увидел поля, где ранее посеянные зерна можно собрать. В целом ситуация плохая. Есть проблема и с кормом. Поэтому люди начали продавать скот. Цены на них тоже упали. Мы поэтому снимаем запрет на экспорт скота. Люди должны успеть продать и закупить корм. Нам надо и скот сохранить. Мы рассматриваем возможность помощи кредитами. Нам также необходимо сейчас закупить пшеницу и собрать в фонде Госматрезервов», — сказал глава кабмина.