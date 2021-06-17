Из-за договора о возврате электроэнергии Кыргызстан теряет воду

Из-за соглашений о возврате электрической энергии в летнее время Казахстану и Узбекистану Кыргызстан теряет накопленную воду в водохранилищах. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию заявил депутат Замирбек Эсенаманов.

По его словам, электроэнергию, импортированную из соседних стран, необходимо было вернуть с 1 октября.

«Договор был составлен неправильно. Возвращать электроэнергию летом не надо. Мы сейчас из-за выработки электроэнергии теряем и воду. А нам необходимо наполнить водохранилища. Нужно переговорить с соседними государствами о возврате электричества начиная с октября», — сказал нардеп.