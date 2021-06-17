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Власть

Поездки ради селфи? Улукбек Марипов заявил, что далек от пиара

Депутат Бактыбек Райымкулов обвинил председателя кабмина Улукбека Марипова в желании пиариться за счет крестьян. На заседании комитета по аграрной политике и региональному развитию он заявил, что поездка Улукбека Марипова в Чуйскую область была организована ради пиара.

«Вы посетили каналы в Чуйской области неделю назад, но проблема до сих пор не решена. Сделали селфи. Ваша пресс-служба поездку прорекламировала в соцсетях», — сказал Бактыбек Райымкулов.

Улукбек Марипов ответил, что далек от пиара. «Я далек от пиара, люблю работать. Люди требуют, чтобы мы показали свою работу, поэтому, наверное, пресс-служба публикует. Я понимаю ваше возмущение. Если был бы депутатом, поступил бы как вы, если был бы крестьянином, тоже вышел бы на митинг. Мне тоже, как и вам, жалко фермеров», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197992/
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