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Власть

Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет

Предлагается установить единый тариф для населения в 1 сом 9 тыйынов без деления за 1 киловатт-час электроэнергии. Об этом сегодня на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.

По его словам, разработана новая среднесрочная тарифная политика. В ближайшее время ее вынесут на общественное обсуждение. При этом она отличается от тех идей, что были представлены ранее.

«Будет единый тариф для населения, без какого-либо деления. Предлагается тариф в 1 сом 9 тыйынов для населения, то есть предлагается повысить тариф на 32 тыйына. Для жителей высокогорных районов не будет ограничений ни в зимний, ни в летний периоды по потреблению электроэнергии. Для основного населения предлагается оставить в зимний период порог в 1 тысячу киловатт-часов в связи с маловодьем. На остальные виды деятельности предлагаем повысить тариф до 5 сомов 4 тыйынов», — рассказал Доскул Бекмурзаев.

Напомним, что в апреле 2021 года власти предлагали повысить тариф на электричество для населения в два раза — до 1 сома 48 тыйынов, а для малоимущих граждан сделать тариф в 74 тыйына. Такое предложение вызвало волну критики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197764/
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