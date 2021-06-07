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Власть

Парламент одобрил кандидатуру Кайрата Осмоналиева на пост посла в Азербайджане

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Кайрата Осмоналиева на должность посла Кыргызстана в Азербайджане. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Кайрат Осмоналиев обещал в течение года показать результаты работы и улучшить отношения с Баку.

Кайрату Осмоналиеву 48 лет. В 2010-2016 годах он работал проректором Дипломатической академии при МИД. В данное время является членом ЦИК.

По словам заместителя МИД Нурана Ниязалиева, Кайрат Осмоналиев свободно говорит на английском языке.

«На сегодня между Кыргызстаном и Азербайжаном стоят вопросы об улучшении экономических, политических и других направлений», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196725/
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