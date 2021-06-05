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Власть
Сюжет: Дорога Бишкек — Кара-Балта

Ремонт дороги Бишкек — Кара-Балта. Мэрии столицы поручили сделать объезды

Мэрии Бишкека рекомендовано провести капитальный ремонт улицы Камчатской и ямочный ремонт на лице Абаканской, чтобы разгрузить автомобильный поток на въезде в столицу. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

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Отмечается, что первый заместитель председателя кабмина Айбек Джунушалиев ознакомился с ходом ремонтных и строительных работ на автомобильных дорогах страны. Он посмотрел, как идут работы в районе Киркомстрома, в центре села Сокулук, трассе Маданият — Джалал-Абад и на южном портале тоннеля через перевал Кок-Арт автодороги север — юг.

По итогам поездки Сокулукской государственной администрации Чуйской области поручено провести работы по прокладке ирригационной сети в селе Новопавловка.

Министерству транспорта и коммуникации поручено завершить реконструкцию автодороги Бишкек — Кара-Балта в районе Киркомстрома до 1 августа 2021 года, включая ремонт ирригационных сетей на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Алыкулова (въезд в город с западной стороны).
Ссылка: https://24.kg/vlast/196564/
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