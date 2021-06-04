Дело «Кумтора». Пресс-секретарь президента прокомментировал аресты и задержания

Уголовные дела по «Кумтору», которые расследует ГКНБ, вызвали широкий общественный резонанс. Уходящая неделя ознаменовалась громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев прокомментировал 24.kg последние события вокруг «Кумтора».

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«Одним из основных элементов реальной борьбы с коррупцией должна быть бескомпромиссность, объективность и соблюдение законности. До сегодняшнего дня по «Кумтору» не было проведено ни одного глубокого и объективного расследования, хотя среди населения всегда открыто говорилось о коррупционной составляющей вокруг месторождения. По требованию общественности все коррупционные дела вокруг «Кумтора» на данный момент всесторонне рассматриваются. В данном деле появились имена известных в стране лиц. Однако это не должно тормозить ход расследования дел. В этой связи, на наш взгляд, неуместно привязывать былые заслуги, занимаемые должности кого-либо, так как перед законом все равны», — заявил пресс-секретарь главы государства.

По его мнению, поэтому высказывания о якобы политических гонениях, политической составляющей этих дел неуместны.

«Выступления отдельных граждан, подвергающих сомнению объективность расследования, ищущих в этом деле политическую подоплеку, не имеют под собой почву. Хотелось бы призвать всех к терпимости. Точку должны поставить соответствующие компетентные органы», — отметил Эрбол Султанбаев.