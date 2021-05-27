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Власть

В Баткенской области продолжаются встречи президента с пострадавшими в конфликте

Садыр Жапаров посетил пункт временного пребывания пострадавших во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, расположенный в селе Ак-Татыр Баткенского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он ознакомился с условиями проживания кыргызстанцев, а также ответил на интересующие их вопросы.

Садыр Жапаров отметил, что в настоящее время в селах ведутся строительные работы и в скором времени они переедут в новые и современные дома. Жители приграничных сел обратились с просьбой о возведении необходимой инфраструктуры в селах — детского сада, спортивного зала, Дома культуры, родильного дома, школы и других социальных объектов.

Президент также встретился с жителями села Кок-Таш и заверил их в том, что со стороны государства всем нуждающимся будет оказана всемерная поддержка. Садыр Жапаров также рассказал о планируемых мерах по социально-экономическому развитию Баткенской области, которой в ближайшее время придадут особый статус.

«Кыргызстан начинается с Баткена. За счет налоговых послаблений мы привлечем инвесторов в область. Будет сделано все необходимое, чтобы наша молодежь оставалась и трудилась на родине, а не уезжала за пределы страны. Наша миссия — обеспечить кыргызстанцам безопасное проживание на своей земле и создать все условия для мирного труда», — сказал он.

Глава государства отметил важную роль органов местного самоуправления в осуществлении запланированных мероприятий, так как их полномочия, в частности акимов районов, будут усилены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195482/
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