После введения «Безопасного города» в бюджет поступило 1,7 миллиарда сомов

С начала введения в действие проекта «Безопасный город» вынесено 2 миллиона 367 тысяч постановлений о привлечении к ответственности. Об этом в ходе заседания парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил замначальника ГУОБДД МВД Иманалы Саркулов.

По его словам, от общего количества на сегодняшний день оплачено 1 миллион 561 тысяча постановлений.

«В бюджет поступило 1 миллиард 721 миллион 716 тысяч сомов. Снижение размера штрафов повлечет выпадения из бюджета в размере 367 миллионов сомов», — пояснил Иманалы Саркулов.

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Кодекс о нарушениях». Документ на рассмотрение депутатов внесло правительство.