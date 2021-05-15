12:55
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Власть

В УПК возвращены понятия о возбуждении уголовного дела и отказе

Эксперты продолжают переписывать уголовное законодательство Кыргызстана.

Уточняется, что в проекте новой редакции Уголовно-процессуального кодекса возвращены понятия «основания и порядок» принятия решения о возбуждении уголовного дела и «отказ» в возбуждении уголовного дела.

Эксперты отмечают: это связано с тем, что в УПК не прописаны конкретные сроки досудебного производства с момента регистрации заявления до принятия следователем окончательного решения. Зачастую следственные действия вообще не проводятся. Между тем ежегодно необоснованно увеличивается количество действующих досудебных производств.

«Возвращение института возбуждения уголовного дела повлекло за собой установление сроков доследственной проверки, а также срока следствия. Срок проверки — до 24 часов, в исключительных случаях — до 14 суток, а срок расследования: от одного месяца — по менее тяжким преступлениям, до двух месяцев — по тяжким и особо тяжким преступлениям с момента возбуждения уголовного дела», — пояснили авторы поправок в УПК.

В ходе доследственной проверки следователь будет уполномочен проводить осмотр места происшествия, допрос, назначать экспертизы.

Электронная система ЕРПП показала свою эффективность в части обязательности регистрации каждого заявления и обращения граждан, в связи с чем в проекте Уголовно-процессуального кодекса введены обязательные требования о том, что орган дознания, следователь, прокурор, следственный судья, судья, орган исполнения наказаний обязаны своевременно и в полной мере вносить в Единый реестр преступлений соответствующие сведения.

Кроме того, в проекте новой редакции УПК введены такие понятия, как «электронный документ», в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной подписи, а также «электронное дело» — это уголовное дело, которое ведется в электронно-цифровой форме. Начиная с регистрации преступления, доследственной проверки, следствия, судебного разбирательства и исполнения наказания, формируемого сведениями соответствующих информационных систем с возможностью генерировать процессуальные документы в бумажном виде, удостоверяемые посредством электронной подписи, аккумулированные в Едином реестре преступлений.

В связи с принятием новой редакции Конституции, согласно которой прокуратура может заниматься расследованием уголовных дел, в проекте УПК изменена подследственность с распределением видов преступлений между следователями органов прокуратуры, МВД, ГКНБ и ГСИН.

Действующий институт уведомления о подозрении в совершении преступления выявил существенные нарушения принципов верховенства права, законности и презумпции невиновности. В связи с чем был возвращен институт предъявления обвинения, а также изменены понятия «подозреваемый», «обвиняемый» и «подсудимый».
Ссылка: https://24.kg/vlast/194025/
просмотров: 527
Версия для печати
Материалы по теме
Абдиль Сегизбаев отказался давать показания по материалам с грифом «секретно»
Совершенствование уголовного законодательства: почему за закрытыми дверями
GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не нарушала законы КР. Обращение
Коррупция в аэропорту. Суд не стал переквалифицировать обвинение Эмиру Чукуеву
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замминистра отпустили под подписку о невыезде
Оказывают давление через отца и мать. Родных Эмира Чукуева проверяет милиция
Суд по делу Курсана Асанова перенесен: в ГКНБ не хватает людей для конвоирования
ГКНБ прекратил уголовное преследование в отношении Омурбека Бабанова
В Административно-процессуальном кодексе нашли ограничения конституционных норм
Прямая угроза нацбезопасности. Адвокат Эмира Чукуева обжалует обвинение
Популярные новости
Акылбек Жапаров обвинил экс-президентов Кыргызстана в&nbsp;государственной измене Акылбек Жапаров обвинил экс-президентов Кыргызстана в государственной измене
Centerra Gold дала правительству Кыргызстана 45&nbsp;дней на&nbsp;переговоры Centerra Gold дала правительству Кыргызстана 45 дней на переговоры
Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы
Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за&nbsp;один день: с&nbsp;кем и&nbsp;о&nbsp;чем Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за один день: с кем и о чем
Бизнес
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
15 мая, суббота
12:54
Митинг против митингов. Акция на Старой площади завершилась Митинг против митингов. Акция на Старой площади заверши...
12:39
Депутат рекомендует совместить повторные выборы с парламентскими. ЦИК против
12:19
В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг
12:14
В Чолпон-Ате проходит международная туристическая выставка
12:04
Садыр Жапаров: Развитие туризма зависит от политической стабильности