В УПК возвращены понятия о возбуждении уголовного дела и отказе

Эксперты продолжают переписывать уголовное законодательство Кыргызстана.

Уточняется, что в проекте новой редакции Уголовно-процессуального кодекса возвращены понятия «основания и порядок» принятия решения о возбуждении уголовного дела и «отказ» в возбуждении уголовного дела.

Эксперты отмечают: это связано с тем, что в УПК не прописаны конкретные сроки досудебного производства с момента регистрации заявления до принятия следователем окончательного решения. Зачастую следственные действия вообще не проводятся. Между тем ежегодно необоснованно увеличивается количество действующих досудебных производств.

«Возвращение института возбуждения уголовного дела повлекло за собой установление сроков доследственной проверки, а также срока следствия. Срок проверки — до 24 часов, в исключительных случаях — до 14 суток, а срок расследования: от одного месяца — по менее тяжким преступлениям, до двух месяцев — по тяжким и особо тяжким преступлениям с момента возбуждения уголовного дела», — пояснили авторы поправок в УПК.

В ходе доследственной проверки следователь будет уполномочен проводить осмотр места происшествия, допрос, назначать экспертизы.

Электронная система ЕРПП показала свою эффективность в части обязательности регистрации каждого заявления и обращения граждан, в связи с чем в проекте Уголовно-процессуального кодекса введены обязательные требования о том, что орган дознания, следователь, прокурор, следственный судья, судья, орган исполнения наказаний обязаны своевременно и в полной мере вносить в Единый реестр преступлений соответствующие сведения.

Кроме того, в проекте новой редакции УПК введены такие понятия, как «электронный документ», в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной подписи, а также «электронное дело» — это уголовное дело, которое ведется в электронно-цифровой форме. Начиная с регистрации преступления, доследственной проверки, следствия, судебного разбирательства и исполнения наказания, формируемого сведениями соответствующих информационных систем с возможностью генерировать процессуальные документы в бумажном виде, удостоверяемые посредством электронной подписи, аккумулированные в Едином реестре преступлений.

В связи с принятием новой редакции Конституции, согласно которой прокуратура может заниматься расследованием уголовных дел, в проекте УПК изменена подследственность с распределением видов преступлений между следователями органов прокуратуры, МВД, ГКНБ и ГСИН.

Действующий институт уведомления о подозрении в совершении преступления выявил существенные нарушения принципов верховенства права, законности и презумпции невиновности. В связи с чем был возвращен институт предъявления обвинения, а также изменены понятия «подозреваемый», «обвиняемый» и «подсудимый».