Фигуранты уголовного дела по ТЭЦ могут вновь потребовать пересмотра

Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Жанар Акаев спросил, будет ли пересмотрено уголовное дело по ТЭЦ Бишкека.

Глава надзорного органа ответил, что ранее фигуранты уголовного дела уже подавали ходатайство в Верховный суд о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Однако суд оставил его без удовлетворения.

«Есть еще одно уголовное дело, касающееся ТЭЦ Бишкека. Оно находится в производстве Военной прокуратуры», — сказал Курманкул Зулушев.

Исполняющая обязанности председателя Верховного суда Нургуль Бакирова добавила, что фигуранты дела могут еще раз подать ходатайство о пересмотре.