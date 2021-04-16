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Власть

Кыргызстан заинтересован в привлечении армянских компаний на рынок

Талант Мамытов встретился со спикером Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития дружественных отношений между Кыргызстаном и Арменией. Спикер парламента констатировал, что торгово-экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией пока развивается не очень активно. При этом отметил высокий потенциал двух стран для стабильного роста взаимной торговли в рамках ЕАЭС.

Вместе с тем кыргызская сторона выразила заинтересованность в привлечении армянских компаний в области туризма на наш рынок.

«В Кыргызстане все сектора экономики без ограничений открыты для реализации инвестиционных проектов, правительством созданы все необходимые условия для инвесторов», — заверил Талант Мамытов.

В завершении встречи спикеры двух стран подчеркнули необходимость углубления связей в области экономики, культуры и по ряду других направлений, представляющих взаимный интерес.

Напомним, делегация Жогорку Кенеша прибыла в Санкт-Петербург для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190395/
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