Акция протеста в Пригородном. Привлекать к ответственности женщин не будут

Женщин, захвативших сегодня здание айыл окмоту в селе Пригородном, привлекать к ответственности по статье УК «Захват государственных учреждений» не будут. Об этом журналистам сообщил полномочный представитель правительства в Чуйской области Эркин Тентишев.
«Женщины привлекаться к ответственности не будут. Для решения вопроса они встретятся с премьер-министром Улукбеком Мариповым», — сказал он.
Журналисты отметили, что в таком случае создастся прецедент для захвата госучреждений другими недовольными.
«Вы хотите, чтобы мы их арестовали? Есть президент, премьер-министр. Премьер лично проводил с ними беседу, поэтому, наверное, он нам сам скажет, что делать дальше», — парировал Эркин Тентишев и поспешил удалиться.
После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства. 17 апреля Улукбек Марипов продолжит встречу с участницами акции протеста.