Акция протеста в Пригородном. Привлекать к ответственности женщин не будут

Женщин, захвативших сегодня здание айыл окмоту в селе Пригородном, привлекать к ответственности по статье УК «Захват государственных учреждений» не будут. Об этом журналистам сообщил полномочный представитель правительства в Чуйской области Эркин Тентишев.

«Женщины привлекаться к ответственности не будут. Для решения вопроса они встретятся с премьер-министром Улукбеком Мариповым», — сказал он.

Журналисты отметили, что в таком случае создастся прецедент для захвата госучреждений другими недовольными.

«Вы хотите, чтобы мы их арестовали? Есть президент, премьер-министр. Премьер лично проводил с ними беседу, поэтому, наверное, он нам сам скажет, что делать дальше», — парировал Эркин Тентишев и поспешил удалиться.

заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства. 17 апреля Улукбек Марипов продолжит встречу с участницами акции протеста.