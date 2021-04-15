Политическая рознь. Поправка не направлена на преследование, заверяют депутаты

В Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вносится понятие «о возбуждении политической розни». Инициатором выступает правительство. Эту поправку в числе прочих сегодня рассматривает парламент.

Изменения не направлены против политиков и политических партий, сообщил на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.

Он добавил, что, если бы законопроект носил политический характер, он первым выступил против.

«В этом проекте четко говорится о религиозно-экстремистских действиях. Если бы вносилась норма против деятельности политиков и политических партий, то я бы первым выступил против. Я верю, что под предлогом борьбы с экстремизмом не будут преследовать за политическую деятельность. Такого не должно быть. Разные религиозно-радикальные организации, которые далеки от нашего традиционного ислама, не имеют права говорить о политике и нашей жизни», — заявил Жанар Акаев.

Депутат Наталья Никитенко отметила, что во втором чтении будут уточнения по понятию «политическая рознь», которое содержится в законопроекте.

«У нас религия и политика разделены. Безусловно, никакая экстремистская организация не должна влиять в том числе на политическую жизнь страны. Это угроза нашей национальной безопасности. Понятие «политическая рознь» вносится как инновация. Поэтому надо четко определить критерии, поскольку высказаны опасения, что это понятие можно использовать по-разному, например как инструмент предвзятого отношения к той или иной политической позиции. Во втором чтении мы уточним все это», — сказала Наталья Никитенко.

Согласно инициативе МВД и предложенной ведомством поправке, экстремистская деятельность сопряжена с возбуждением национальной, этнической, расовой и теперь политической розни.