Итоги выборов. Три партии подали жалобы в ТИК Бишкека

Три партии подали жалобы в ТИК Бишкека. Об этом 24.kg сообщил глава столичной территориальной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, это «Реформа», «Социал-демократы Кыргызстана» и «Ыйман Нуру». Политорганизации заявили, что не согласны с итогами голосования на местных выборах, прошедших 11 апреля.

Партии указали на ряд серьезных нарушений, в частности подкуп, давление на избирателя, несоблюдение тайны голосования. Они требуют провести пересчет голосов на отдельных участках и отменить полностью результаты выездного голосования, состоявшегося 10 апреля, в день тишины.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. Избирательный порог в Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, преодолели шесть партий: «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента).