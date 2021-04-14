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Власть
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Референдум. В ЦИК не смогли объяснить сомнительные данные по явке избирателей

Пользователи соцсетей выложили чеки с избирательных участков в Бишкеке, полученные для голосования на местных выборах и референдуме по принятию проекта новой Конституции 11 апреля.

По словам Ольги Трухановой, данные по явке на некоторых участках вызывают подозрение. Она отмечает, что 11 апреля процедура идентификации, как обычно, была одноразовой. У избирателей перед тем, как они получали чеки, сканировали отпечаток пальца. Один раз. Затем с двумя полученными чеками человек мог получить бюллетени для участия в референдуме и выборах в местные кенеши. Или отказаться от одного из двух бюллетеней.

Ольга Труханова указывает, что, соответственно, количество людей, прошедших идентификацию и получивших чеки, должно быть одинаковым. Цифры могли поменяться только после завершения процедуры идентификации — кто-то голосовал по двум бюллетеням, кто-то отказался от участия в референдуме.

«Но почти на всех УИКах Бишкека идентификацию для участия в референдуме прошло больше людей, чем для участия в выборах. Как это получилось, мы не можем понять», — сказала Ольга Труханова.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева сказала 24.kg, что такое возможно, но почему не смогла уточнить. По ее словам, система могла дать сбой, нужно разбираться по каждому участку отдельно. 

В Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным ЦИК, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента. Эта цифра теперь вызывает сомнение у многих, потому что чеки показала не только Ольга Труханова, другие пользователи соцсетей также размещают чеки с других участков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190074/
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