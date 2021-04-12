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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Митинг у здания ЦИК закончился

В столице у здания ЦИК прошел митинг представителей партий, не преодолевших семипроцентный барьер на выборах в Бишкекский городской кенеш.

В акции протеста участвовали около 70 человек от партий СДК, «Реформа», Партия коммунистов Кыргызстана, «Улутман», «Тынчтык», «Бутун Кыргызстан», КСП («Социалистическая партия Кыргызстана») и ДДК.

Участники митинга требовали аннулировать итоги голосования. Известно, что партии намерены объединиться и выйти на митинг завтра. Однако где и когда пройдет акция протеста, пока неизвестно. 

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189691/
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