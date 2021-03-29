Выборы в БГК. ТИК просит чиновников не вмешиваться и не агитировать

Бишкекская ТИК опять обратилась к представителям партий, баллотирующихся в БГК, и чиновникам мэрии и госпредприятий.

В обращении говорится, что госслужащие, не являющиеся кандидатами, а также руководители государственных, муниципальных предприятий, учреждений, предприятий с долей государственного участия более 30 процентов и их подразделений не вправе использовать свое положение в пользу той или иной политорганизации или отдельных претендентов на мандаты.

Нарушившие закон несут уголовную ответственность.

Она распространяется и на членов партий, воспользовавшихся услугами недобросовестных чиновников.

Отметим, накануне по факту растраты бюджетных средств задержан один из руководителей районной администрации столичной мэрии. Им оказался теперь уже бывший аким Ленинского района Бишкека Чынасыл Чыныбаев. Он выделил средства из бюджета кандидату в депутаты от партии «Эмгек». В отношении последней, кстати, у БТИК больше всего нареканий из-за систематических нарушений.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.