Таджикистан не считает Ворух, расположенный в Баткенской области, анклавом

Кыргызстан предложил обменять Ворух в Исфаринском районе Таджикистана на участок в Баткенской области Кыргызстана. Об этом вчера на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Кыргызстан передал два предложения Таджикистану. В Министерстве иностранных дел РТ заявление председателя ГКНБ пока не комментировали. При этом в Душанбе напомнили, что никогда не считали Ворух анклавом. В Таджикистане придерживаются мнения, что это кыргызская сторона оккупировала таджикские земли.

Напомним, 16-17 марта переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы прошли в городе Гулистон Согдийской области.

Возглавляли делегации председатель Государственного комитета национальной безопасности РТ Саймумин Ятимов и глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

По сообщению МИД Таджикистана, встреча прошла в дружественной атмосфере, стороны решили продолжать переговоры по достижению договоренностей по границе.