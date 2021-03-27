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Власть

Таджикистан не считает Ворух, расположенный в Баткенской области, анклавом

Кыргызстан предложил обменять Ворух в Исфаринском районе Таджикистана на участок в Баткенской области Кыргызстана. Об этом вчера на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ  Камчыбек Ташиев.

По его словам, Кыргызстан передал два предложения Таджикистану. В Министерстве иностранных дел РТ заявление председателя ГКНБ пока не комментировали.  При этом в Душанбе напомнили, что никогда не считали Ворух анклавом. В Таджикистане придерживаются мнения, что это кыргызская сторона оккупировала таджикские земли.

Напомним, 16-17 марта переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы прошли в городе Гулистон Согдийской области.

Возглавляли делегации председатель Государственного комитета национальной безопасности РТ Саймумин Ятимов и глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

По сообщению МИД Таджикистана, встреча прошла в дружественной атмосфере, стороны решили продолжать переговоры по достижению договоренностей по границе.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых делимитированы и демаркированы только 504 километра. Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты, нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных, продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187823/
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