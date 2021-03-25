16:36
USD 84.80
EUR 100.29
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Преференциальное голосование. Депутат переживает за молодых кандидатов

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают законопроект о преференциальном голосовании.

Нардеп Кенжебек Бокоев задался вопросом, смогут ли набрать голоса новые или молодые кандидаты, чьи фамилии еще неизвестны в народе.

«Да, предлагается привлечь новые силы, молодые кадры, но им, возможно, будет сложно. Смогут ли они набрать голоса по всему Кыргызстану? Их фамилии никто не знает, не будет ли им тяжело?» — поинтересовался он.

Его коллега Алтынбек Сулайманов ответил, что истинный лидер сможет по всей стране набрать достаточное количество голосов.

«Народ выберет своего депутата, несмотря на его опыт и возраст. Сегодня в соцсетях есть лидеры, они не могут попасть в список. Есть немного опасения в том, что они не наберут достаточное количество голосов, но молодым людям дается и большая возможность проявить себя», — сказал он.

Напомним, авторами поправок выступают 14 парламентариев, в том числе Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекешев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев. Они предлагают открытые партийные списки.

Преференциальное голосование предполагает, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата в депутаты. Набравшие большинство проходят в Жогорку Кенеш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187620/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте рассматривают законопроект о преференциальном голосовании
Рост цен продолжается. Депутаты парламента требуют отчета правительства
В парламенте еще один новый депутат
Новый депутат парламента призвал проверить деятельность НПО
В парламенте новый депутат Бурун Аманова принесла присягу
В парламенте новый депутат Шайлообек Атазов принес присягу
Торткульское водохранилище. К митингующим вышел депутат Жогорку Кенеша
Далек от политики. Улукбек Марипов обещает заниматься только экономикой
Из области фантастики. Улукбек Марипов обещает увеличить доходы каждой семьи
Депутат советует Улукбеку Марипову уволить полпредов правительства
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил провести дополнительную докапитализацию &laquo;РСК Банка&raquo; Садыр Жапаров поручил провести дополнительную докапитализацию «РСК Банка»
В&nbsp;аппарате президента объяснили, почему Жапыкееву присвоили звание В аппарате президента объяснили, почему Жапыкееву присвоили звание
Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и&nbsp;приближается к&nbsp;опасному Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
В&nbsp;госорганах продолжаются кадровые перестановки. Кого и&nbsp;куда назначили В госорганах продолжаются кадровые перестановки. Кого и куда назначили
Бизнес
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; открыл офис нового формата в&nbsp;центре Бишкека «‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Купите в&nbsp;кредит газовый котел и&nbsp;получите грант до&nbsp;20&nbsp;процентов от&nbsp;суммы кредита Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита
25 марта, четверг
16:28
Преференциальное голосование. Депутат переживает за молодых кандидатов Преференциальное голосование. Депутат переживает за мол...
16:14
Садыр Жапаров встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ
16:08
Сегодня сборная Кыргызстана по футболу сыграет второй матч в Кубке трех наций
16:01
Мало ли что. Тазабек Икрамов предложил первым вакцинировать премьер-министра
16:00
Нам есть чему поучиться у Европы. Режиссеры о состоянии кыргызского кино