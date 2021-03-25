Преференциальное голосование. Депутат переживает за молодых кандидатов

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша обсуждают законопроект о преференциальном голосовании.

Нардеп Кенжебек Бокоев задался вопросом, смогут ли набрать голоса новые или молодые кандидаты, чьи фамилии еще неизвестны в народе.

«Да, предлагается привлечь новые силы, молодые кадры, но им, возможно, будет сложно. Смогут ли они набрать голоса по всему Кыргызстану? Их фамилии никто не знает, не будет ли им тяжело?» — поинтересовался он.

Его коллега Алтынбек Сулайманов ответил, что истинный лидер сможет по всей стране набрать достаточное количество голосов.

«Народ выберет своего депутата, несмотря на его опыт и возраст. Сегодня в соцсетях есть лидеры, они не могут попасть в список. Есть немного опасения в том, что они не наберут достаточное количество голосов, но молодым людям дается и большая возможность проявить себя», — сказал он.

Напомним, авторами поправок выступают 14 парламентариев, в том числе Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекешев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев. Они предлагают открытые партийные списки.

Преференциальное голосование предполагает, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата в депутаты. Набравшие большинство проходят в Жогорку Кенеш.