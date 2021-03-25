В парламенте рассматривают законопроект о преференциальном голосовании

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают инициативу о преференциальном голосовании.

По словам одного из авторов поправок Алтынбека Сулайманова, преференциальное голосование на выборах позволит ощутить кандидату возложенную на него ответственность, а избиратели смогут выбрать своего кандидата.

«Сейчас списки партий закрыты. Действующая система голосования имеет не только хорошую, но и плохую стороны. Эксперты говорят, что обычный избиратель не может влиять на список и распределение мандатов. Процесс деления списка приведет к коррупции. Многие граждане не хотят приходить на голосование, потому что знают, что политсовет партии все равно решит за него, кто будет депутатом. Преференциальное голосование — этот опыт используется в странах Европы», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Напомним, авторами поправок выступают 14 парламентариев, в том числе Алтынбек Сулайманов, Дастан Бекешев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев. Они предлагают открытые партийные списки.

Преференциальное голосование предполагает, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата в депутаты. Набравшие большинство проходят в Жогорку Кенеш.