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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Кандидат не может потратить более 100 тысяч сомов

ЦИК напомнила, из чего должны формироваться избирательные фонды партий. Отметим, на местных выборах впервые партии  должны предоставлять финансовый отчет.

Избирательные фонды политических партий, выдвинувших списки кандидатов в Бишкекский и Ошский городские кенеши, могут формироваться за счет следующих денежных средств:

  • собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов, размер которых не может превышать 100 тысяч сомов;
  • собственные средства политической партии, размер которых не может превышать 500 тысяч;
  • пожертвования физических лиц, размер которых не может превышать 100 тысяч;
  • пожертвования юридических лиц, размер которых не может превышать 300 тысяч.

Предельная сумма расходов политической партии за счет средств избирательного фонда не может превышать 15 миллионов.

Избирательные фонды политических партий, выдвинувших список кандидатов в кенеши в других городах, могут формироваться за счет  денежных средств:

  • собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов, размер которых не может превышать 50 тысяч;
  • собственные средства политической партии, размер которых не может превышать 50 тысяч;
  • пожертвования физических лиц, размер которых не может превышать 100 тысяч;
  • пожертвования юридических лиц, размер которых не может превышать 200 тысяч.

Предельная сумма расходов политической партии за счет средств избирательного фонда не может превышать 5 миллионов.

В выборах в городские кенеши примут участие 59 партий.  

Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — до 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185413/
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