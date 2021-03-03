Автобусы ЦИК и ГРС выехали по городам и селам для сбора биометрических данных

В преддверии местных выборов пройдет широкомасштабная кампания по сбору биометрических данных избирателей. Об этом сообщили в ПРООН.

По ее данным, с 1 по 20 марта 2021 года по 130 городам и аймакам выедут 11 мобильных

автобусов с целью расширения охвата населения биометрической регистрацией, на основании

которой формируется список избирателей и обеспечивается достоверность подсчета голосов

на выборах и референдумах.

Автобусы организованы ЦИК и ГРС при поддержке ПРООН. Они помогут населению:

пройти регистрацию биометрических данных;

подать документы на обмен паспорта;

осуществить регистрацию по месту постоянного жительства (прописке);

получить электронную цифровую подпись.

Отметим, что проголосовать могут только те граждане, кто сдал биометрику. Около 800 тысяч человек до сих пор не идентифицированы.

В выборах в городские кенеши примет участие 59 партий. Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.