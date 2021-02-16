Местные выборы. Смета увеличилась, но незначительно

Смета расходов на местные выборы увеличилась. Но незначительно. Об этом сообщили 24.kg в ЦИК.

По словам члена комиссии Кайрата Осмоналиева, это произошло за счет открытия новых 11 участков. Два участка закрыли. Таким образом, на избрание депутатов местных кенешей уйдет 425 миллионов сомов. Ранее предполагалось потратить 422 миллиона 231 тысячу сомов.

ТИК должны зарегистрировать партии до 11 марта включительно, кандидатов в айыльные кенеши — не позднее 22 марта. В Центризбиркоме напомнили: если претендент на мандат или партия откажутся от участия после того, как изготовят бюллетени, то избирательный залог им возвращаться не будет.

Подать заявление об отказе участвовать в выборах партии и кандидаты-одномандатники вправе до полуночи 7 апреля. Уточняется, что избирательные бюллетени должны быть изготовлены до 1 апреля включительно.

Местные выборы состоятся 11 апреля в 448 местных кенешах.