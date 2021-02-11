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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Партии должны сдать документы в ТИК до 1 марта включительно

11 апреля пройдут выборы в 448 местных кенешей. Из них 28 — городские и 420 — айыльные. В ЦИК 24.kg рассказали о порядке выдвижения и регистрации партий и кандидатов.

Уточняется, что для городских кенешей и аймаков он разный. Политорганизации должны сдать документы в ТИК не позднее 1 марта. Кандидаты в депутаты айыльных кенешей должны направить уведомление о выдвижении до 11 марта включительно.

Документы, представленные политорганизациями (если речь о выборах в горкенеши. — Прим. 24.kg), ТИК должны зарегистрировать в течение 10 календарных дней с момента их принятия. Документы от самовыдвиженцев должны быть утверждены не позднее 22 марта.

Подать заявление об отказе участвовать в выборах партии и кандидаты-одномандатники вправе до полуночи 7 апреля. Уточняется, что избирательные бюллетени должны быть изготовлены до 1 апреля включительно.

В Центризбиркоме напомнили: если претендент на мандат или партия откажется от участия после того, как изготовят бюллетени, то избирательный залог им возвращаться не будет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183050/
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