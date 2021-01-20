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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Два члена ЦИК считают, что нельзя признавать итоги досрочных выборов

Члены ЦИК Гульнара Джурабаева и Адилет Сатыгулов не согласны с результатами досрочных выборов президента. Особое мнение зачитала на заседании Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, в целом выборы позволяют достоверно установить волеизъявление избирателей, но есть нарушения, повлиявшие на легитимность голосования.

«Первое — по вопросам регистрации кандидатом Садыра Жапарова. По требованиям закона досрочные выборы назначаются не позднее семи дней после отставки президента. Садыр Жапаров, готовившийся участвовать в них, пренебрег конституционным запретом — исполняющий обязанности главы государства не вправе быть кандидатом. Этот запрет направлен на недопустимость использования админресурса. ЦИК должна была отказать ему в регистрации», — считает Гульнара Джурабаева.

Она добавила, что была не полностью обеспечена прозрачность поступления и расходования средств в избирательный фонд кандидата Садыра Жапарова. «Вопросы относительно внесения им 15 миллионов сомов остались без ответа, не были подтверждены документально, что эти деньги, как он говорил, от его избирателей-пенсионеров. Неясным осталось то, как они собирались, не было возможности проверить, нет ли граждан, не имеющих права вносить средства», — подчеркнула Гульнара Джурабаева.

Член ЦИК также сказала, что условия проведения агитации также не были равными, в том числе из-за использования административного ресурса. «Имевшие отступления от Конституции и закона не позволяют признать результаты досрочных выборов», — резюмировала  она.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180663/
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