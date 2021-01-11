Выборы президента и референдум. В кол-центр ГРС поступило 12 тысяч звонков

В день голосования кол-центр ГРС 119 принял более 12 тысяч звонков от кыргызстанцев по уточнению себя в списках избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

По ее данным, наплыв звонков наблюдался с 8.00 до 19.00, на них отвечали свыше 60 операторов.

«С декабря 2020 года кол-центр 119 усилили сотрудниками подведомственных подразделений ГРС. Операторы были переведены на усиленный режим работы, без выходных и праздничных дней. За два месяца принято 62 тысячи 854 звонка по уточнению себя в списках избирателей. Через онлайн-консультацию поступило 2 тысячи 4 запроса», — отметили в пресс-службе.

В ГРС добавили, что с 7 по 10 января 2021-го отделы выдачи готовых паспортов работали в праздничные и выходные дни с 9.00 до 20.00. «Около 10 тысяч кыргызстанцев смогли получить свои паспорта и принять участие в выборах», — сказали там.

Напомним, что накануне в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.